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Trabzon'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

1 Aralık 2023 15:00 Son Güncelleme: 15:02 Abone Ol

Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katındaki dairede, kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maddi hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.