Trabzon bayram namazı saat kaçta? Trabzon Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

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TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Trabzon bayram namazı saat 05.33'de kılınacak. Trabzon bayram namazı saati yanı sıra Trabzon ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, Trabzon ilçelerinin bayram namazı saati:

Akçaabat bayram namazı saati: 05:33

Araklı bayram namazı saati: 05:31

Arsin bayram namazı saati: 05:32

Beşikdüzü bayram namazı saati: 05:34

Çarşıbaşı bayram namazı saati: 05:34

Çaykara bayram namazı saati: 05:31

Dernekpazarı bayram namazı saati: 05:31

Düzköy bayram namazı saati: 05:34

Hayrat bayram namazı saati: 05:30

Köprübaşı bayram namazı saati: 05:31

Of bayram namazı saati: 05:30

Şalpazarı bayram namazı saati: 05:35

Sürmene bayram namazı saati: 05:31

Tonya bayram namazı saati: 05:34

Trabzon bayram namazı saati: 05:33

Vakfıkebir bayram namazı saati: 05:34

Yomra bayram namazı saati: 05:32

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.