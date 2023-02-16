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Trabzon Basel rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Trabzon Basel 2. maç ne zaman?

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Trabzon Basel rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Trabzon Basel 2. maç ne zaman?

Konferans Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Trabzonspor Basel takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Basel maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Trabzon Basel rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Trabzon Basel 2. maç ne zaman?

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Trabzonspor Basel takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Basel maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzon Basel rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Trabzon Basel 2. maç ne zaman?

Trabzonspor - Basel maçı saat 20.45'te başlayacak.

Trabzonspor - Basel maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

Trabzonspor - Basel maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor - Basel maçı Trabzon'da, Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor Basel rövanş maçı 23 Şubat Perşembe günün oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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