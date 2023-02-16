Konferans Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Trabzonspor Basel takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Basel maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Trabzon Basel rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Trabzon Basel 2. maç ne zaman?

Trabzonspor Basel takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Basel maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzon Basel rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Trabzon Basel 2. maç ne zaman?

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Basel maçı saat 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Basel maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Basel maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor - Basel maçı Trabzon'da, Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR BASEL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Basel rövanş maçı 23 Şubat Perşembe günün oynanacak.