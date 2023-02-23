Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Basel ile karşılaşıyor. İLk maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, Trabzon Basel maçı kaç kaç? Trabzon Basel maçı bitti mi?

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BASEL TRABZONSPOR MAÇI SON DURUM

Maç 1-0 Basel üstünlüğü ile devam ederken 25. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Penaltı kullanırken ayağı kayan Bakasetas'ın dengesi bozuldu. Bakasetas topu auta gönderdi ve penaltıyı kaçırdı.

BASEL TRABZONSPOR

Basel Trabzon maçı ilk yarısı 1-0Basel üstünlüğü ile sona erdi.