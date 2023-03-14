Tp Bayramı nedir? Tıp Bayramı ne zaman? Tıp bayramı nasıl ortaya çıktı?

Tıp Bayramı her yıl mart ayında kutlanan ve sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha hatırlandığı bayram olarak kamuoyunda biliniyor. Vatandaşlar Tıp bayramının ne olduğunu ve bu yıl ne zaman kutlanacağını merak ediyorlar. Peki, Tıp bayramı nedir? Tıp bayramı ne zaman kutlanır? Tıp bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Çalışanları açısından önemli bayramlardan biri olan Tıp Bayramı, tıp alanında çalışan ve bilime katkı yapan kişi veya kurumların ödüllendirildiği anma ve kutlama günüdür. Koronavirüsle mücadele kapsamında en ön saflarda mücadele eden sağlıkçılar bu yıl da Kahramanmaraş'ta medyana gelen depremler nedeniyle Tıp Bayramı'na hüzünlü girecek. Peki, Tıp bayramı nedir? Tıp bayramı ne zaman kutlanır? Tıp bayramı nasıl ortaya çıktı? Detaylar haberimizde...

TIP BAYRAMI NEDİR?

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

TIP BAYRAMINE ZAMAN KUTLANIR?

"Tıphane-i Amire" ve "Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okullarının açılış tarihi olan 14 Mart 1827, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Tıp Bayramı ilk kez, Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919'da kutlandı. Günümüzde de 14 Mart tarihi her yıl Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. 2023 Tıp Bayramı ise, 14 Mart Salı gününe denk geliyor.

TIP BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tıp Bayramı, 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacı başı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.