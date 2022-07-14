Tozluyaka Vefa öldü mü? Tozlu Yaka Vefa'yı kim öldürdü? Tozlu Yaka'nın Vefa'sı Durukan Çelikkaya kimdir?

Tozlu Yaka dizisinde Vefa'yı kimin öldürdüğü merakla araştırılmaya başlarken bu süre içerisinde ise kimin öldürdüğü hakkında çeşitli varsayımlar sosyal medyada yapılmaya başlandı. Peki, Tozluyaka Vefa öldü mü? Tozlu Yaka Vefa'yı kim öldürdü? Tozlu Yaka Vefa kimdir? Tozlu Yaka'nın Vefa'sı Durukan Çelikkaya kimdir? İşte detaylar haberimizde...

TOZLUYAKA VEFA'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

FOX TV ekranlarının yeni dizilerinden birisi olan Tozlu Yaka dizisinde Vefa karakterinin ölümü herkes tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Tozlu Yaka dizisinde Vefa'yı kimin öldürdüğü merakla araştırılmaya başlarken bu süre içerisinde ise kimin öldürdüğü hakkında çeşitli varsayımlar sosyal medyada yapılmaya başlandı.

TOZLUYAKA VEFA AKIN KİMDİR?

Güzel Sanatlar akademisi tiyatro bölümünü mezunu olan ünlü oyuncu daha Elveda Rumeli ve Son Yaz Balkan 1912 gibi başarılı yapımlarda rol almıştır. 1.65 boyunda ve 50 kilo olan Çelikkaya, Tozlu Yaka dizisinde Vefa karakterini oynuyor.

DURUKAN ÇELİKKAYA KİMDİR?

Durukan Çelikkaya, 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Çelikkaya, oyunculuğa küçük yaşlarda başladı. Durukan Çelikkaya'nın bir ablası vardır.

Durukan Çelikkaya,ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yer aldığı reklam film çalışması ile yaşadı. Çelikkaya, 22 yaşında ve oğlak burcudur.

Durukan Çelikkaya, 2012 yılında Bilkent Sinefest En iyi Çocuk Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Durukan Çelikkaya'nın ilk dizi oyunculuk deneyimi 2011 senesinde rol aldığı Şüphe isimli dizi oldu. Dizide oynadığında 11 yaşındaydı. Daha sonra Dedemin İnsanları isimli dizi de Ozan karakteri ile oyunculuk kariyerine devam etti.

DURUKAN ÇELİKKAYA OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NE?

Tozluyaka (TV Dizisi) 2022

Ferhat ile Şirin (TV Dizisi) 2019

Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi) 2014

Avrupa Avrupa (Emre Koparan) 2013

Cinayet Masası İstanbul (Ersun Hunal) 2013

Dedemin İnsanları (Ozan) 2011

Şüphe (Burak Yörük) 2011