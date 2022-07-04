Tozluyaka Vefa kimdir ve Tozluyaka Vefa kaç yaşında olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Tozluyaka Vefa Akın nasıl öldü gündeme geliyor. FOX Tv'de her Pazartesi yeni bölümüyle buluşan Tozluyaka dizisi gündemden düşmüyor. Tozluyaka Vefa kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tozluyaka Vefa Akın nasıl öldü? Detaylar haberimizdedir...

TOZLUYAKA VEFA AKIN KİMDİR?

Zeki, çekingen, iyi niyetli. Annesinin yokluğu ve babasının çocuksuluğu arasında hayata tutunmaya çalışan birisidir Vefa. Babası onun her şeyidir… Bir de canından çok sevdiği arkadaşları. Ali'nin yeri onda başkadır ama. Beraber büyümüşlerdir… Beraber büyümeye de devam etmektir tek isteği. Hem kim engel olabilir ki buna? Kendi hallerinde mutlu, mesut yaşayanlarla kimin ne derdi olabilir ki?

TOZLUYAKA VEFA NASIL ÖLDÜ?

Tozlukaya dizisi FOX Tv ekranlarında yeni yayın hayatına başladı. Konusu ve oyuncuları itibari ile dikkat çeken Tozluyaka dizisi ilk bölümden itibaren seyircilerden tam not almayı başardı. Tozluyaka dizisinde Vefa karakteri ilk bölümde ölmesi nedeniyle gündemden düşmüyor. Dizideki diğer karakterler Ali, Zeyno ve Arap, Vefa'nın yardımına koşuyor. Ali, Zeyno ve Arap Vefa'nın katilini aramak için her yolu deniyor.

TOZLUKAYA OYUNCULARI

Emre Kınay

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen

Ecem Çalhan

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç

Çağla Şimşek

Can Bartu Arslan

Durukan Çelikkaya

Oğulcan Arman Uslu

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak

Duygu Özşen

Doğa Lara Akkaya