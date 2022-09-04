Tozluyaka son bölüm izle! FOX TV Tozluyaka 10. bölüm full HD izle! Tozluyaka yeni bölümde neler olacak?

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TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Katilin Kenan olduğuna inanıyordur herkes. Kenan kendisini aklamak için çırpınırken en olmayacak kişiden yardım ister, Cemre'den. Eğer Vefa'nın saatini bulursa kurtulacaktır. Saatin varlığını öğrenen Cemre ise herkesten önce ulaşmaya çalışacaktır. Ama onun bu tedirgin halleri Hazal'ın gözünden kaçmaz. Cemre'nin bir şeyler sakladığını herkese anlatmaya, ispatlamaya çalışıyordur.

Her şeyden habersiz Ali ise Cemre ile aşk yaşarken, Zeyno da Hazal'ın açıkladığı bir sır yüzünden bir plan içine girer. Tüm bu kargaşanın içinde Berk'in kendi içindeki hesaplaşmaları, acıları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyordur. Cemre'nin tüm korkularına yeni bir şey daha eklenir. Yoksa birisi katilin kendisi olduğunu biliyor mudur?

Yeni bir oyun başlamıştır artık ve bunu yapan kişi gerçekleri de bilendir! Ama kim?

TOZLUYAKA SON BÖLÜM İZLE!

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TOZLUYAKA 10. BÖLÜM İZLE

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TOZLUYAKA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA OYUNCULARI