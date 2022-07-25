Tozluyaka son bölüm izle! FOX TV Tozluyaka 4. bölüm full HD izle! Tozluyaka yeni bölümde neler olacak?

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TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konser gecesinde söylenenlerin aslında yalan olduğunu anlayan Ali, artık gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu saatten sonra oyunla, planla değil direkt o gecenin baş sorumlusu olan Berk'le yüzleşerek yapacaktır bunu. Çağrı'nın paniği yüzünden bazı şeyler Ege sayesinde daha hızlı ortaya çıkmıştır artık.

Her şeyini riske atarak tehlikeli bir savaş başlatır Ali. Arap ve Zeyno da dahil olurlar bu savaşa. Sonunda ya kazanan olacaklardır ya da kaybeden.

Cemre'nin bildiklerini söylemesiyle oğlunun hayatından endişe eden Kenan ise Derya ve Önder'i de karşısına alarak Ali'yi hedefine koymuştur.

Ali, Vefa'ya aslında ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, Çağrı da Hazal'dan çok daha büyük bir gerçek öğrenir.

Savaşın tarafları değişmiştir artık. O gece aslında gerçekten ne olmuştur? Herkes bunun peşindedir.

TOZLUYAKA SON BÖLÜM İZLE!

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TOZLUYAKA 4. BÖLÜM İZLE

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TOZLUYAKA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA OYUNCULARI