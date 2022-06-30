Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın yer almaktadır. Tozluyaka oyuncuları! Tozluyaka dizisi oyuncuları kimlerdir? Tozluyaka Kenan, Derya, Önder, Ali, Cemre, Berk, Zeyno, Hazal, Sinan, Vefa, Ege kimdir?

TOZLUYAKA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kenan Yağızoğlu

EMRE KINAY

Güce tapan, ihtiraslı

Zirveye ulaşmak onun için yeterli değildir. O alkışlanmayı seven,gerçek bir narsisttir.

Korumacı, yapıcı, sakin tavırları ile kendini çok iyi gizler ki bu sizi bile yanıltabilir. İnsanları manipüle etmede üstüne yoktur. Bu yüzden su her zaman onun istediği yönde akar.

Tek tahammül edemediği sözünün çiğnenmesidir. Oğlu dahil kimseyi gözü görmez o durumda. Her yerde patron odur çünkü.

Derya Öztürk

DOLUNAY SOYSERT

Güleryüzlü, merhametli, zeki.

Adaletin terazisi onun elinde olsaydı hakkını almayan kimse kalmazdı bu dünyada. Ne istediğini bilen, dürüst, güvenilir biri. Her şeyin başında o bir anne. Zorluklarla kurduğu kendi dünyasındaki en büyük mutluluğu ise oğlu Ali. Onu da kendi gibi yetiştirmek için elinden geleni yapan mücadeleci bir anne. Eğriye eğri doğruya doğru diyebilen güçlü bir kadın. Haksızlığın karşısında oğlu olsa tanımaz. Ama hayat öyle tuhaftır ki haksızlığın nereden geldiği hiç belli olmaz!

Önder Koçak

TAYANÇ AYAYDIN

Sakin, mantıklı ve sağ duyulu.

Büyük futbolcu olma hayalini bir kaza sonrası sonsuza dek kaybeden Önder için hayattaki tek motivasyonu oğlu Çağrı'dır. O kaza hayatlarını kötü bir şekilde değiştirmiş olsa da; o, evladı için ayakta kalmıştır. Baba oğul çatışmasından nasibini fazlaca alanlardandır ama her zaman patronun kendisini olduğunu da gösterir. Sert mizacı ve babacan halleriyle okulda da sevilen ve sayılan başarılı bir koçtur.

Ali Öztürk

KAAN MİRAÇ SEZEN

Gözü kara, dürüst, herkese dost.

Olduğu yeri benimseyen, elindekilerle yetinen , tüm bunlara rağmen yaşama sevincini ve hayata dair umutlarını hiç kaybetmeyen deli dolu bir genç. Doğru bildiğinden şaşmamak konusunda annesinin kopyası. Tek farkı; sevdikleri uğruna herkesi feda edecek kadar gözü kara biri. Arkadaşlarıyla arasında görünmez ama bir o kadar da güçlü, asla kopmayacak bir bağ vardır. Ali'den her şeyini alabilirsiniz, hatta canını bile ama sevdiklerini asla!

Cemre Yılmaz

ECEM ÇALHAN

Merhametli, adaletli ve dürüst bir kızdır.

Bağlı olduğu zincirlerin henüz farkında bile değildir. Evde, okulda, arkadaşları arasında ve aşk hayatında bile birilerine zorla bağlanmış gibidir. En büyük sınavını aşk hayatında verir. İçindeki gerçek Cemre'yi tanıdıkça özgürlüğün tadına varacaktır ama karşısında ilk duracak olanlar ise tüm sevdikleri olacaktır.

Berk Yağızoğlu

ULVİ KAHYAOĞLU

Öfkeli, hırslı ve kıskanç.

Kenan'ın kopyası olsa da içten içe en çok kızdığı kişidir babası. Öfkesi, hırsları ve en önemlisi de her şeyin sahibi olma isteği karakterini fazlaca şekillendirmiştir. Güç önemlidir. Bu yüzden etrafındaki herkesin güçlü olmasını ister. Zayıf olanı yok etmek gerektiğine inanır. Oysa içindeki kırılgan çocuğun korkularıdır tüm bunlar. Üzerindeki yüklerden sıyrılabilmeyi ne çok isterdi aslında… İşte o zaman ilk savaş açacağı kişi de şüphesiz babası olurdu.

Zeyno Sarı

SERRA PİRİNÇ

Neşeli, sempatik, cesur.

Mahallenin delikanlı kızı. Grubun tek dişi üyesi ama fark etmez. Benim diyen on kişiyi cebinden çıkartır. Henüz güzelliğinin o da farkında değil. Mahalledeki herkes dostu, kardeşidir ama bir kişi hariç. O kişiyi kimsenin bilmesine gerek de yoktur. Hayat böyle de güzeldir onun için.

Hazal Küçük

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Korkusuz, vurdumduymaz, hayalperest.

Hayalleri belki de en büyük olan kişidir Hazal. İsteklerinin, sahip olmayı arzuladıklarının sınırı yoktur. Her şeyi elde edebilecek gücü olduğunu da çok iyi bilir. Çok güzel ağlar ama bir o kadar da güzel cilve yapar. İnsanların zaaflarını çok iyi fark edebildiği için herkese başka yüzünü gösterir. Girdiği bir savaşta kazanmak için yapmayacağı şey yoktur. Güce aşıktır ve güçlü olan herkes onun ilgi alanındadır.

Arap (Sinan) Narinses

CAN BARTU ARSLAN

Komik, doğal, cesur.

Hayat onun için birçok melodinin karışımı, birçok rengin çiçek açmış halidir. Eğlence onun göbek adıdır. Hayatta ailesine ve aile bildiği arkadaşlarına aynı derece düşkün az insandan biridir. Kıymet verir, sevip sayar herkesi.

Vefa Akın

DURUKAN ÇELİKKAYA

Zeki, çekingen, iyi niyetli.

Annesinin yokluğu ve babasının çocuksuluğu arasında hayata tutunmaya çalışan birisidir Vefa. Babası onun her şeyidir… Bir de canından çok sevdiği arkadaşları. Ali'nin yeri onda başkadır ama. Beraber büyümüşlerdir… Beraber büyümeye de devam etmektir tek isteği. Hem kim engel olabilir ki buna? Kendi hallerinde mutlu, mesut yaşayanlarla kimin ne derdi olabilir ki?

Ege Şimşek

ÖZGÜR DANİEL FOSTER

Eğlenceli, sadık, yalnız.

Durmaksızın çalışan ebeveynlerinin kendisinde açtığı boşluğu ve yalnız kalma korkusunu arkadaşlarında gidermeye çalışır. Özellikle en yakın arkadaşı Berk'in ağzından çıkan her söz kanun sayılır onun için. Zamanla dostluğun, kardeşliğin aslında ne demek olduğunu öğrenecektir ama o gün gelene kadar harcadığı ve harcayacağı insanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok olacaktır.

Çağrı Koçak

AHMET HAKTAN ZAVLAK

Vicdanlı, fevri, eğlenceli.

Anne ve babasının boşanması hala onda bir travmadır. Nasıl olmasın ki? Annesi Nesrin bu durumu sürekli oğluna hatırlattığı için ve suçlu olarak da babasını hedef almasını sağladığı için her yeni güne Önder'e öfkeyle başlar. İçindeki bu öfke onu okuldaki arkadaşlarına daha da yakınlaştırır. Doğruyu yanlışı ayırt etmeden onlar ne yaparsa aynısını yapar. Ancak diğerlerinden farkı hala içinde taşıdığı vicdandır.