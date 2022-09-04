Tozluyaka oyuncuları gerçek isimleri! Tozluyaka oyuncuları kim?

Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisidir. Ekranların sevilen dizisi Tozluyaka'da dizi kadrosu merak ediliyor. Peki, Tozluyaka oyuncuları isimleri ne? Tozluyaka oyuncuları kim? İşte, Tozluyaka oyuncuları isimleri

Tozluyaka oyuncuları isimleri! Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisidir. Ekranların sevilen dizisi Tozluyaka'da dizi kadrosu merak ediliyor. Peki, Tozluyaka oyuncuları isimleri ne? Tozluyaka oyuncuları kim? İşte, Tozluyaka oyuncuları isimleri haberimizde...

TOZLUYAKA OYUNCULARI İSİMLERİ

Oyuncu Karakter Bölüm Dolunay Soysert Derya Öztürk 1- Emre Kınay Kenan Yağızoğlu 1- Tayanç Ayaydın Önder Koçak 1- Begüm Birgören Nesrin Koçak 3- Kaan Mirac Sezen Ali Öztürk (Yangın Ali) 1- Ecem Çalhan Cemre Yılmaz 1- Ulvi Kahyaoğlu Berk Yağızoğlu 1- Çağla Şimşek Hazal Küçük 1- Can Bartu Arslan Sinan Narinses (Arap) 1- Serra Pirinç Zeyno Sarı 1- Nur Yazar Kader Sarı 1- Nebil Sayın Vedat Narinses 1- Kadim Yaşar Osman Akın 1- Özgür Foster Ege Şimşek 1- Ahmet Haktan Zavlak Çağrı Koçak 1- Durukan Çelikkaya Vefa Akın 1- Duygu Özşen Ayla Yılmaz 1- Oğulcan Arman Uslu Bilal Narinses 1- Doğa Lara Akkaya Duru 1- Egemen Almacı Ferdi 1- Doğaç Gözüdeli Sadık 7-

TOZLUYAKA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu -

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak

TOZLU YAKA OYUNCU KADROSU VE ROLLERİ

Nilsu Berfin Aktaş

Tozlu Yaka dizisinin kadın başrol oyuncusu olacak Berfin Nilsu Aktaş 1998 Ankara doğumludur ve 24 yaşındadır. Berfin Nilsu Aktaş Kuzey Yıldızı dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile Türkiye'nin tanıdığı oyuncular arasına girmeyi başarmıştır. Son olarak Kalp Yarası dizisinde Pınar karakteri ile ilk kez başrol deneyimi yaşayan ancak başarıya ulaşamayan Nilsu Berfin Aktaş Maydonoz Ajans'ın oyuncusudur. Güzelliği ile üniversitede dikkat çeken ve reklam filmi teklifi alan Berfin Nilsu Aktaş Yetenek Evi oyunculuk kurslarında oyunculuk dersleri almış oyuncu olmayı hedefleyince de kendini göstermek için Geleceğin Starı yarışmasına dahil olmuş hem yeteneği hem de güzelliği ile yarışmayı kazanmıştır. Berfin Nilsu Aktaş 1.69 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındadır. Nilsu Berfin Aktaş İş adamı Serdar Sertçelik ile 2021 de evlenmiştir.

Burak Dakak

Burak Dakak Tozlu Yaka dizisinin erkek başrol oyuncusu olmuştur. Nilsu Berfin Aktaş ile Tozlu Yakadizisinde partner olacak olan Burak Dakak son olarak Çukur dizisinde Akın karakteri ile yer almış ve bir efsaneye dönüşmeyi başarmıştır. Büşra Gündüz ile aşk yaşadığı söylenen Burak Dakak 1998 Ankara doğumludur ve 24 yaşının içindedir. İlk olarak Benim Adım Gültepe gibi dizisi ile ismini duyuran Burak Dadak son dönemde Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş: Ertuğrulgibi dizilerde yer almıştır. 2019'a da Gülperi dizisinin Hasan'ı olarak damga vuran Burak Dakak 59 kilo ve 1.67 cm boyundadır.

Ecem Çalhan

Kuzey Yıldızı dizisinde hayat verdiği Kamer karakteri ile akıllara kazınan Ecem Çalhan Tozlu Yaka oyuncu kadrosunda başrolde yer alacak. 1996 İstanbul doğumlu olan Ecem Çalhan 26 yaşındadır. 172 cm boyunda ve 52 kg ağırlığında olan Ecem Çalhan Süleyman Demirel Üniversite oyunculuk fakültesi mezunudur. Ecem Çalhan Cem Tatlıtuğ menajerliğin oyuncusudur. Latin dansları ve Şan eğitimi almıştır.

Çağla Şimşek

Çağla Şimşek Tozlu Yaka oyuncusu oldu. Son olarak El kızı ve Kardeşlerim dizilerinde yer alan Çağla Şimşek 1 ağustos 2002 de dünyaya gelmiştir ve 19 yaşındadır. Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Zehra karakteri ile ismini duyuran Çağla Şimşek daha sonra da Elif dizisinde Reyhan karakteri ile yer almıştır. Çağla Şimşek Amerikan vatandaşı olmak için bir sahte evlilik yapmıştır.

Tayanç Ayaydın

Tayanç Ayaydın 7 Ağustos 1979 de İstanbul da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitiren Tayanç Ayaydın Aliye dizisi ile tanınmıştır. Daha sonra Sakarya Fırat dizisinde yer alan Tayanç Ayaydın son dönemde Hayat Şarkısı, Kırgın Çiçekler, Tek Yürek ve Yeni Hayat dizilerinde başrolde yer almıştır. Sally Ghalayini isimli bir öğretmen ile evli olan Tayanç Ayaydın son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yer almıştır.

Emre Kınay

Emre Kınay Tozlu Yaka oyuncusu olacak. 1970 de İstanbul da dünyaya gelen Emre Kınay 52 yaşındadır. Emre Kınay Yılan Hikayesi, Güneşi Beklerken ve Güneşin Kızları dizisi ile tanınmıştır. Son dönemde Sevda'nın Bahçesi, Vurgun ve Kırmızı Oda dizilerinde yer alan Emre Kınay 1.81 metre boyunda, 76 kilo ağırlığındadır.

Dolunay Soysert

Dolunay Soysert 1973 Adana doğumludur. 49 yaşında olan Dolunay Soysert İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü mezunudur. Son dönemde Urfalıyam Ezelden, Kayıt Dışı, Çifte Saadet ve Elimi Bırakma dizisinde yer alan Dolunay Soysert oyuncu Sinan Tuzcu'dan 6 yıl önce ayrılmıştır. Dolunay Soysert 164 cm boyunca ve 52 kg ağırlığındadır.

Kadim Yaşar

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova ve Benim Adım Melek dizilerinde yer alan Kadim Yaşar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. 26 Nisan 1976 Muş doğumlu olan Kadim Yaşar 46 yaşının içindedir. Kadim Yaşar, 1.80 metre boyunda, 82 kilo ağırlığındadır.

Can Bartu Aslan

Son dönemde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hakim dizilerinde yer alan Can Bartu Aslan 2000 İstanbul doğumludur ve 22 yaşının içindedir. Can Bartu Aslan Tozlu Yaka Oyuncuları arasında yer alacak ve ilk kez bir dizi de erkek başrol oyuncusu olarak yer alacak.

Serra Pirinç

Tozlu Yaka oyuncu kadrosunda yer alan Serra Pirinç 1997 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir ve 25 yaşının içindedir. Son olarak Vuslat ve Bizim Hikaye dizilerinde yer alan Serra Pirinç'in son olarak Kağıt Ev dizisinde yer almış ancak başarılı olamamıştır. Serra Pirinç 1.68 cm, boyunda ve 50 kg ağırlığındadır.

Nebil Sayın

Nebil Sayında Tozlu Yaka oyuncusu oldu. İçerde dizisi ile tanınan Nebil Sayın 1971 İstanbul doğumludur ve 41 yaşının içindedir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Nebil Sayın ilk olarak Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar ve İntikam gibi dizilerde yer alsa da en çok tanındığı proje Çukur dizisinde hayat verdiği Berber Muhittin karakter olmuştur. Nebil Sayın son dönemde Payitaht Abdülhamid ve Ramo gibi dizilerde yer almıştır.

Nur Yazar

Nur Yazar Aşk ve Mavi dizisinde hayat verdiği Fatma karakteri ile tanınmaktadır. 1982 İstanbul doğumlu olan Nur Yazar Ankara Üniversitesi Tiyatro mezunudur. Sevdim Seni Bir Kere ve El Kızı dizileri Nur Yazar'ın önemli dizilerdir.

Ulvi Kahyaoğlu

Son olarak Benim Adım Melek dizisinde Kerem karakteri ile yer alan Ulvi Kahyaoğlu Tozlu Yaka oyuncusu oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan Ulvi Kahyaoğlu Televi Menajerlik'in en önemli oyuncusu olan Ulvi Kahyaoğlu 25 Mayıs 1995 doğumludur ve 27 yaşındadır.

Kaan Miraç Sezen (Ali)

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Kaan Mirac Sezen ilk ciddi dizi oyunculuğu deneyimini Tozlu Yaka oyuncusu olarak yaşayacak. TED Koleji mezunu olan Kaan Mirac Sezen Televi Menajerliğin oyuncusudur.

Kaan Miraç Sezen Tozlu Yaka dizisinde Ali karakterine hayat verecek. Ali mahallenin lider olan gençlerinden biridir. Mert bir delikanlıdır.

Özgür Foster

Özgür Daniel Foster 2 temmuz 1997 doğumludur ve 25 yaşınadır. 185 cm boyunda ki Daniel Foster daha önce Tek Yürek dizisinde yer almıştır.

Durukan Çelikkaya

Durukan Çelikkaya 1999 doğumludur ve 23 yaşındadır. Dedemin İnsanları filmi ile çocuk oyuncu olarak tanınan Durukan Çelikkaya ilk kez bir genç oyuncu olarak Tozlu Yaka dizisinde yer alacaktır.

Oğulcan Arman Uslu

Oğulcan Arman Uslu tiyatro oyuncusudur. İlk kez Tozlu Yaka oyuncu kadrosunda yer alarak oyunculuk deneyimi yaşayacaktır.

Ahmet Haktan Zavlak

Ahmet Haktan Zavlak son olarak Yasak Elma dizisinde yeni Erim olarak yer almıştı. Genç oyuncu şimdi de Tozlu Yaka oyuncusu olacak. Ahmet Haktan Zavlak 2001 İstanbul doğumludur ve 21 yaşındadır. 178 cm boyunda ve 65 kg ağırlığında olan daha önce Bir Aile Hikayesi dizisinde yer almıştır.