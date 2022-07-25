Tozluyaka nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Tozluyaka dizi çekimleri nerede yapılmıştır, hangi şehirde ve semtte?
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Fox TV'nin beğenilen dizisi Tozluyaka bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Tozluyaka nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Tozluyaka dizi çekimleri nerede yapılmıştır, hangi şehirde ve semtte? Tozluyaka neresi? Tozluyaka nerededir? merak ediyor. İşte detaylar...
Yeni başlayan Tozluyaka dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, dizideki mekanlar nerededir? Tozluyaka nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Tozluyaka dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Tozluyaka dizisindeki mekanlar nerededir?
TOZLUYAKA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır.
TOZLUYAKA HANGİ GÜN?
Tozluyaka dizisi her Pazartesi saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
TOZLUYAKA KONUSU NEDİR?
Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.
TOZLUYAKA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Tozluyaka dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi, İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Sancaktepe Abdurrahman Gazi mahallesi Külliye caddesindeki farkllı noktalarında çekilmektedir. Dizide ana mekan olarak ise Özel Yağızoğlu Koleji kullanılıyor. Özel Yağızoğlu Koleji, İstanbul'da bulunmaktadır.
TOZLUYAKA OYUNCU KADROSU
- Dolunay Soysert
- Tayanç Ayaydın
- Emre Kınay
- Nur Yazar
- Nebil Sayın
- Kadim Yaşar
- Kaan Mirac Sezen - Ali
- Ecem Çalhan - Cemre
- Ulvi Kahyaoğlu -
- Serra Pirinç - Zeyno
- Çağla Şimşek - Hazal
- Can Bartu Aslan - Arap
- Durukan Çelikkaya - Vefa
- Oğulcan Arman Uslu
- Duygu Özşen
- Özgür Foster -
- Ahmet Haktan Zavlak -