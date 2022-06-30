Tozluyaka nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Tozluyaka dizi çekimleri nerede yapılmıştır, hangi şehirde ve semtte?

Yeni başlayan Tozluyaka dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, dizideki mekanlar nerededir? Tozluyaka nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Tozluyaka dizi çekimleri nerede yapılmıştır?

TOZLUYAKA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır.

TOZLUYAKA KONUSU NEDİR?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tozluyaka dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi, İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Sancaktepe Abdurrahman Gazi mahallesi Külliye caddesindeki farkllı noktalarında çekilmektedir. Dizide ana mekan olarak ise Özel Yağızoğlu Koleji kullanılıyor. Özel Yağızoğlu Koleji, İstanbul'da bulunmaktadır.

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSU

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu -

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster -

Ahmet Haktan Zavlak -

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