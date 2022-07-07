Tozluyaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tozluyaka yeni bölümü hangi gün? Pazartesi mi Perşembe mi?
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Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Tozluyaka'nın yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizi normalde Pazartesi günleri ekrana geliyor fakat bugün Perşembe günü de yayın akışında yer aldı. Peki, Tozluyaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tozluyaka yeni bölümü hangi gün? Pazartesi mi Perşembe mi? İşte detaylar...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Tozluyaka yeni bölümleri hangi gün? Tozluyaka ne zaman? merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Tozluyaka dizisi yeni bölüm bugün var mı? Tozluyaka yeni bölüm ne zaman?
Tozluyaka dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Tozluyaka dizisinin yeni bölümleri Perşembe değil Pazartesi günleri yayınlanıyor.
Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.
Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.
Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır.Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Emre Kınay
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen - Ali
Ecem Çalhan - Cemre
Ulvi Kahyaoğlu -
Serra Pirinç - Zeyno
Çağla Şimşek - Hazal
Can Bartu Aslan - Arap
Durukan Çelikkaya - Vefa
Oğulcan Arman Uslu
Duygu Özşen
Özgür Foster -
Ahmet Haktan Zavlak -