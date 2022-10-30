Tozluyaka Mavi kimdir? Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Sude Zülal Güler biyografisi!
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Fox Tv ekranında yayınlanan Tozluyaka dizisi oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Tozluyaka dizisine yeni katılan Mavi karakteri seyirciler tarafından merak ediliyor. Tozluya Mavi kimdir ve Sude Zülal Güler kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Tozluyaka Mavi kimdir? Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Sude Zülal Güler biyografisi!
Tozluyaka dizisi her hafta yeni bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Geniş oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not alan Tozluyaka dizisindeki Mavi karakteri merak ediliyor. Tozluyaka Mavi kimdir? Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Sude Zülal Güler biyografisi! soruları araştırılıyor. Tozluyaka Mavi kimdir? Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Sude Zülal Güler biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
Tozluyaka dizisine yeni katılan Mavi karakteri dikkat çekiyor. Mavi karakterini, oyuncu Sude Zülal Güler canlandırıyor.
Türk oyuncu, Sude Zülal Güler 25 Ağustos 2001 İstanbul doğumludur.
Filmografisi
2018 Keşif Esma Başrol oyuncusu
Televizyon (dizi)
2015 Mayıs Kraliçesi Pınar Yardımcı oyuncu
2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Ayşe Sultan
2017 İsimsizler Biruske (Umay)
2020 Şeref Sözü İsra Adabeyli Başrol oyuncusu
2021 Kazara Aşk Şimal
2022 Gülümse Kaderine Yaren (Gülsün Güneş)
2022- Tozluyaka Mavi Yardımcı oyuncu
İnternet
2021 Öğrenci Evi Esra Başrol oyuncusu
Sude Zülal Güler Instagram kullanıcı ismi "zulalsudeguler" 270 binden fazla takipçisi bulunuyor.