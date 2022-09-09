Önemli isimlerin başrollerde olduğu Tozluyaka dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Tozluyaka dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tozluyaka fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka 11. Bölüm 2. fragman izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tozluyaka yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tozluyaka dizisinin 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tozluyaka konusu nedir? Tozluyaka fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka 11. Bölüm 2. fragman izle!

TOZLUYAKA FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin 11. Bölüm 2. fragmanı, 7 Eylül tarihinde izleyicileri ile buluştu.

TOZLUYAKA DİZİSİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.