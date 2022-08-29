Birçok kişinin heyecanla beklediği diziler arasında yer alan Tozluyaka dizisi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Tozluyaka fragman yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle! Tozluyaka 10. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı?

Ekranların beğenilen dizisi Tozluyaka yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tozluyaka dizisinin 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Konusuyla birlikte insanların dikkatini çeken ve beğenisini kazanan dizinin 10. Bölüm fragmanı sık sık araştırılıyor. Peki, Tozluyaka fragman yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle! Tozluyaka 10. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı?

TOZLUYAKA FRAGMAN

Tozluyaka dizisi, 4 Eylül Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak olan 10. bölümü ile izleyenleriyle buluşacak. Merak edilen dizi, Tozluyaka 10. bölüm fragmanı ise yayınlandı.

TOZLUYAKA 10.BÖLÜM FRAGMANI

TOZLUYAKA KONUSU NE?

Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.

Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.

Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır.Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSU