Tozluyaka fragman yayınlandı mı? 25 Eylül Tozluyaka saat kaçta, hangi kanalda? Tozluyaka 13. Bölüm fragmanı!

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TOZLUYAKA FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Fox ekranlarında yayınlanan dizi, Tozluyaka yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozluyaka dizisinin 13. Bölümünün fragmanı haberimizin sonunda yer alıyor.

TOZLUYAKA DİZİSİ KONUSU NE?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA DİZİSİ OYUNCULARI

Emre Kınay

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen

Ecem Çalhan

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç

Çağla Şimşek

Can Bartu Arslan

Durukan Çelikkaya

Oğulcan Arman Uslu

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak

Duygu Özşen

Doğa Lara Akkaya