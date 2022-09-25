Tozluyaka fragman yayınlandı mı? 25 Eylül Tozluyaka saat kaçta, hangi kanalda? Tozluyaka 13. Bölüm fragmanı!
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Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.
Emre Kınay
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen
Ecem Çalhan
Ulvi Kahyaoğlu
Serra Pirinç
Çağla Şimşek
Can Bartu Arslan
Durukan Çelikkaya
Oğulcan Arman Uslu
Özgür Foster
Ahmet Haktan Zavlak
Duygu Özşen
Doğa Lara Akkaya