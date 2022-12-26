Tozluyaka final mi yapıyor? Tozluyaka bitti mi? Tozluyaka neden final yapıyor?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile beğeni toplayan dizinin final yapacağı haberlerinin ardından dizinin sevenleri Tozluyaka final mi yapıyor? Tozluyaka bitti mi? Tozluyaka neden final yapıyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...