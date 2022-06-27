Tozluyaka dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tozluyaka uyarlama mı? Tozluyaka başrolünde kimler var? Tozluyaka hangi kanalda?
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Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi hakkında izleyiciler, Tozluyaka dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tozluyaka uyarlama mı? Tozluyaka başrolünde kimler var? Tozluyaka hangi kanalda? aratması yapıyor. Peki, Tozluyaka dizisi uyarlama mı? Tozluyaka dizisinin konusu ne? Tozluyaka dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Tozluyaka dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tozluyaka uyarlama mı? Tozluyaka başrolünde kimler var? Tozluyaka hangi kanalda?
Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.
Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.
Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.
Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır.Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Emre Kınay
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen - Ali
Ecem Çalhan - Cemre
Ulvi Kahyaoğlu -
Serra Pirinç - Zeyno
Çağla Şimşek - Hazal
Can Bartu Aslan - Arap
Durukan Çelikkaya - Vefa
Oğulcan Arman Uslu
Duygu Özşen
Özgür Foster -
Ahmet Haktan Zavlak -
Hayır, dizi uyarlama değildir. Dizinin senaryosunu Yekta Torun yazmıştır.