Kış döneminde ayrı Yaz döneminde ayrı olarak yayınlanan diziler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Akşam saatlerinde yayınlanan diziler seyirciler için keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Televizyon ekranlarının büyük bir izleyici kitlesi var. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisi ise en ilgi çeken dizilerin başında yer alıyor. Tozluyaka dizisi hangi gün yayınlanıyor? Tozluyaka dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Fox Tvekranlarının vazgeçilmez dizisi Tozluyaka, geniş bir izleyici kitlesine hakim. Diziyi izlerken sosyal medyadan da yorumlarını yapan seyirciler diziyi sıkı sıkıya takip ediyor. Oyuncularına duyulan hayranlık ise izleyiciyi ekranlara kitliyor. Fox Tvekranının sevilen dizisi Tozluyaka güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatlerini üzerine çekiyor. Seyirciler ise sıkı sıkıya takip ettiği Tozluyaka dizisinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Tozluyaka dizisi hangi gün yayınlanıyor? Tozluyaka dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

TOZLUYAKA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrolünde birçok önemli oyuncunun yer aldığı Tozluyaka dizisi izleyiciyi çıktığı günden beri ekranlara kitlemeyi başardı.Tozluyaka dizisi her Pazar saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

TOZLUYAKA DİZİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi olan Tozluyaka dizisi Fox Tvekranında saat 20:00'da yayınlanıyor.

TOZLUYAKA GİBİ DİZİSİ KONUSU

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA DİZİSİ OYUNCULARI

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak