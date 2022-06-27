Tozluyaka Cemre kimdir? Tozluyaka Cemre 'Ecem Çalhan' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?
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Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Tozluyaka karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Tozluyaka Cemre karakteridir. Peki, Tozluyaka Cemre kimdir? Tozluyaka Cemre 'Ecem Çalhan' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Ecem Çalhan'ın hayatı ve biyografisi sizlerle...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin karakterleri merak ediliyor. Peki, Ecem Çalhankimdir? Tozluyaka dizisinde Cemre karakterini canlandıran Ecem Çalhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?
TOZLUYAKA CEMRE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Tozluyaka dizisinde Cemre karakterini "Ecem Çalhan" canlandırmaktadır.
ECEM ÇALHAN KİMDİR?
Ecem Çalhan, 1996 İstanbul doğumludur. Ecem Çalhan, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Ecem Çalhan, Fox TV'de yayınlanan Tozluyaka dizisinde Cemre karakterini canlandırıyor.
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