Tozluyaka canlı izle! 23 Ekim Fox TV Tozluyaka yeni bölüm HD canlı yayın izle! Tozluyaka yeni bölümde neler olacak? Fox TV canlı izle!
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Fox TV'nin sevilen dizisi Tozluyaka bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Tozluyaka canlı izle! 23 Ekim Fox TV Tozluyaka yeni bölüm HD canlı yayın izle! Tozluyaka yeni bölümde neler olacak? Fox TV canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Tozluyaka dizisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? Tozluyaka HD izleme linki var mı? Tozluyaka canlı yayın seyret!
Tozluyaka canlı izle! Tozluyaka HD izle! Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Tozluyaka canlı izle! 23 Ekim Fox TV Tozluyaka yeni bölüm HD canlı yayın izle! Tozluyaka yeni bölümde neler olacak? 23 Ekim Fox TV canlı izle!
Tozluyaka her Pazar günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.
Berk ve Ali tüm düşmanlıklarına rağmen ilk defa gerçekle yüzleşirler. Belki de hayattaki son dakikalarıdır ve kardeşliğin ne demek olduğunu anlayacakları son andır… Yalanlardan arınmış bir yüzleşme…
Ege ve Çağrı korktukları için sakladıkları gerçekler yüzünden köşeye sıkışmışlardır. Cemre'yi gerçekten onlar mı öldürmüştür?
Her şeyi bildiğini düşünen Hazal ise onları korumuş ama sonunda en büyük darbeyi o almıştır. Affetmesi zor seçimlerin bedeli ödeyecektir herkes.
Dolunay Soysert : Derya Öztürk
Emre Kınay : Kenan Yağızoğlu
Tayanç Ayaydın : Önder Koçak
Begüm Birgören : Nesrin Koçak
Kaan Mirac Sezen : Ali Öztürk (Yangın Ali)
Ulvi Kahyaoğlu : Berk Yağızoğlu
Serra Pirinç : Zeyno Sarı
Çağla Şimşek : Hazal Küçük
Can Bartu Arslan : Sinan Narinses (Arap)
Nur Yazar : Kader Sarı
Nebil Sayın : Vedat Narinses
Kadim Yaşar : Osman Akın
Özgür Foster : Ege Şimşek
Ahmet Haktan Zavlak : Çağrı Koçak
Duygu Özşen : Ayla Yılmaz
Oğulcan Arman Uslu : Bilal Narinses
Doğa Lara Akkaya : Duru
Egemen Almacı : Ferdi
Doğaç Gözüdeli : Sadık
Sude Zülal Güler : Mavi