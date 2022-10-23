Tozluyaka canlı izle! 23 Ekim Fox TV Tozluyaka yeni bölüm HD canlı yayın izle! Tozluyaka yeni bölümde neler olacak? Fox TV canlı izle!

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TOZLUYAKA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tozluyaka her Pazar günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

TOZLUYAKA KONUSU NE?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Berk ve Ali tüm düşmanlıklarına rağmen ilk defa gerçekle yüzleşirler. Belki de hayattaki son dakikalarıdır ve kardeşliğin ne demek olduğunu anlayacakları son andır… Yalanlardan arınmış bir yüzleşme…

Ege ve Çağrı korktukları için sakladıkları gerçekler yüzünden köşeye sıkışmışlardır. Cemre'yi gerçekten onlar mı öldürmüştür?

Her şeyi bildiğini düşünen Hazal ise onları korumuş ama sonunda en büyük darbeyi o almıştır. Affetmesi zor seçimlerin bedeli ödeyecektir herkes.

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TOZLUYAKA OYUNCU KADROSU

Dolunay Soysert : Derya Öztürk

Emre Kınay : Kenan Yağızoğlu

Tayanç Ayaydın : Önder Koçak

Begüm Birgören : Nesrin Koçak

Kaan Mirac Sezen : Ali Öztürk (Yangın Ali)

Ulvi Kahyaoğlu : Berk Yağızoğlu

Serra Pirinç : Zeyno Sarı

Çağla Şimşek : Hazal Küçük

Can Bartu Arslan : Sinan Narinses (Arap)

Nur Yazar : Kader Sarı

Nebil Sayın : Vedat Narinses

Kadim Yaşar : Osman Akın

Özgür Foster : Ege Şimşek

Ahmet Haktan Zavlak : Çağrı Koçak

Duygu Özşen : Ayla Yılmaz

Oğulcan Arman Uslu : Bilal Narinses

Doğa Lara Akkaya : Duru

Egemen Almacı : Ferdi

Doğaç Gözüdeli : Sadık

Sude Zülal Güler : Mavi