Ekranların sevilen dizisi Tozluyaka bu akşam yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Tozluyaka bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 5 Eylül Tozluyaka niye yok? Tozluyaka günü mü değişti? Tozluyaka yeni bölümü hangi gün? merak etti. Peki, Tozluyaka bugün neden yok? Tozluyaka günü mü değişti? İşte detaylar...

Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Tozluyaka bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 5 Eylül Tozluyaka niye yok? Tozluyaka günü mü değişti? Tozluyaka yeni bölümü hangi gün?

TOZLUYAKA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Tozluyaka dizisinin günü değiştiği için bugün ekranlara gelmedi. Yapılan açıklama göre dizinin yeni günü Pazar oldu. Bu yüzden 5 Eylül Pazartesi bugün Tozluyaka olmayacak.

TOZLUYAKA GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN

Evet dizinin günü Pazartesi'den Pazar'a alındı.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

""Cemre bundan sonra her gün Vefa'nın nefesini ensesinde hissedecek…"

#Tozluyaka yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

@foxturkiye"

TOZLUYAKA KONUSU NEDİR?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSU

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak