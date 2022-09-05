Tozluyaka bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 5 Eylül Tozluyaka niye yok? Tozluyaka günü mü değişti? Tozluyaka yeni bölümü hangi gün?
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Ekranların sevilen dizisi Tozluyaka bu akşam yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Tozluyaka bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 5 Eylül Tozluyaka niye yok? Tozluyaka günü mü değişti? Tozluyaka yeni bölümü hangi gün? merak etti. Peki, Tozluyaka bugün neden yok? Tozluyaka günü mü değişti? İşte detaylar...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Tozluyaka bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 5 Eylül Tozluyaka niye yok? Tozluyaka günü mü değişti? Tozluyaka yeni bölümü hangi gün?
Tozluyaka dizisinin günü değiştiği için bugün ekranlara gelmedi. Yapılan açıklama göre dizinin yeni günü Pazar oldu. Bu yüzden 5 Eylül Pazartesi bugün Tozluyaka olmayacak.
Evet dizinin günü Pazartesi'den Pazar'a alındı.
Twitter'dan yapılan paylaşım:
""Cemre bundan sonra her gün Vefa'nın nefesini ensesinde hissedecek…"
#Tozluyaka yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!
@foxturkiye"
Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Emre Kınay
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen - Ali
Ecem Çalhan - Cemre
Ulvi Kahyaoğlu
Serra Pirinç - Zeyno
Çağla Şimşek - Hazal
Can Bartu Aslan - Arap
Durukan Çelikkaya - Vefa
Oğulcan Arman Uslu
Duygu Özşen
Özgür Foster
Ahmet Haktan Zavlak