Tozluyaka Ali kimdir? Tozluyaka Ali 'Kaan Mirac Sezen' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?
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Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Tozluyaka karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Tozluyaka Ali karakteridir. Peki, Tozluyaka Ali kimdir? Tozluyaka Ali 'Kaan Mirac Sezen' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Kaan Mirac Sezen'in hayatı ve biyografisi sizlerle...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin karakterleri merak ediliyor. Peki, Kaan Mirac Sezen kimdir? Tozluyaka dizisinde Ali karakterini canlandıran Kaan Mirac Sezen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?
TOZLUYAKA ALİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Tozluyaka dizisinde Ali karakterini "Kaan Mirac Sezen" canlandırmaktadır.
KAAN MİRAC SEZEN KİMDİR?
Kaan Mirac Sezen, 2002 doğumludur. Kaan Mirac Sezen, Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü yarıda bırakmış ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine geçiş yapmıştır. 20 yaşında olan genç oyuncu Fox TV'de yayınlanan Tozluyaka dizisinde Ali karakterini canlandırmaktadır.
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