Ekranların sevilen dizisi Tozluyaka bugün 8. bölüm ile yayınlandı. 8. bölümün ardından izleyiciler, Tozluyaka 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? merak etti. İşte detaylar...

Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır. Tozluyaka 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

TOZLUYAKA 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tozluyaka dizisinin 9. bölüm fragmanının bugünkü 8. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

TOZLUYAKA 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TOZLUYAKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre'ye yapılan haksızlık Ali ve arkadaşları kadar Berk'in de çok pişman olmasına neden olur. Herkes yaptığı hatayı telafi etme derdindeyken Ali ve Berk'e uyarı niteliğinde bir başka gizemli mesaj daha gelir. Ancak bu defa bu gizemli kişinin kim olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır Ali.

Kenan'ın evinde Vefa'ya ait anahtarlığı bulan Derya'nın şüpheleri ise had safhadadır. Gençlere bu durumu anlatamadığı için tek destekçisi Önder'den yardım ister. Kenan'ın konser gecesine dair sakladıkları olduğuna inanıyorlardır ve bunu kanıtlamak için harekete geçerler.

Tüm bu kaosun ve gizemin içinde yeşeren aşklar, yeni arkadaşlıklar ve biten dostluklar ile yeni başlangıçların ilk adımı da atılmış olur.

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan, Ali'nin babası olduğunu öğrendikten sonra tek hedefi oğluna yakın olmak olacaktır ancak Derya buna izin vermez. Sessiz savaş başlar aralarında.

Tüm okların Cemre'yi işaret ettiği gerçeği de gençler arasında şüpheden öteye geçmiştir artık. Herkesin derdi bunu kanıtlamaktır. Ancak bir kişi aslında gerçeğin ne olduğunu biliyordur. Herkesle oyun oynar… fakat bu oyun çok ağır sonuçlar doğuracaktır.

Gerçekler bir bir ortaya çıkıyordur. Katil hata yapar. Bu hatayı ilk kim fark edecektir?

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu -

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster -

Ahmet Haktan Zavlak -