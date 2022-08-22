Tozluyaka 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
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Ekranların sevilen dizisi Tozluyaka bugün 8. bölüm ile yayınlandı. 8. bölümün ardından izleyiciler, Tozluyaka 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? merak etti. İşte detaylar...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır. Tozluyaka 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Tozluyaka dizisinin 9. bölüm fragmanının bugünkü 8. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.
TOZLUYAKA 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Cemre'ye yapılan haksızlık Ali ve arkadaşları kadar Berk'in de çok pişman olmasına neden olur. Herkes yaptığı hatayı telafi etme derdindeyken Ali ve Berk'e uyarı niteliğinde bir başka gizemli mesaj daha gelir. Ancak bu defa bu gizemli kişinin kim olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır Ali.
Kenan'ın evinde Vefa'ya ait anahtarlığı bulan Derya'nın şüpheleri ise had safhadadır. Gençlere bu durumu anlatamadığı için tek destekçisi Önder'den yardım ister. Kenan'ın konser gecesine dair sakladıkları olduğuna inanıyorlardır ve bunu kanıtlamak için harekete geçerler.
Tüm bu kaosun ve gizemin içinde yeşeren aşklar, yeni arkadaşlıklar ve biten dostluklar ile yeni başlangıçların ilk adımı da atılmış olur.
Kenan, Ali'nin babası olduğunu öğrendikten sonra tek hedefi oğluna yakın olmak olacaktır ancak Derya buna izin vermez. Sessiz savaş başlar aralarında.
Tüm okların Cemre'yi işaret ettiği gerçeği de gençler arasında şüpheden öteye geçmiştir artık. Herkesin derdi bunu kanıtlamaktır. Ancak bir kişi aslında gerçeğin ne olduğunu biliyordur. Herkesle oyun oynar… fakat bu oyun çok ağır sonuçlar doğuracaktır.
Gerçekler bir bir ortaya çıkıyordur. Katil hata yapar. Bu hatayı ilk kim fark edecektir?
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Emre Kınay
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen - Ali
Ecem Çalhan - Cemre
Ulvi Kahyaoğlu -
Serra Pirinç - Zeyno
Çağla Şimşek - Hazal
Can Bartu Aslan - Arap
Durukan Çelikkaya - Vefa
Oğulcan Arman Uslu
Duygu Özşen
Özgür Foster -
Ahmet Haktan Zavlak -