Tozluyaka 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Tozluyaka 8. bölüm fragmanı izle! Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Tozluyaka dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Tozluyaka dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tozluyaka 8. fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle! Tozluyaka 8. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tozluyaka yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tozluyaka dizisinin 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tozluyaka konusu nedir? Tozluyaka 8. Fragmanı nasıl izlenir! Tozluyaka oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan, Ali'nin babası olduğunu öğrendikten sonra tek hedefi oğluna yakın olmak olacaktır ancak Derya buna izin vermez. Sessiz savaş başlar aralarında.

Tüm okların Cemre'yi işaret ettiği gerçeği de gençler arasında şüpheden öteye geçmiştir artık. Herkesin derdi bunu kanıtlamaktır. Ancak bir kişi aslında gerçeğin ne olduğunu biliyordur. Herkesle oyun oynar… fakat bu oyun çok ağır sonuçlar doğuracaktır.

Gerçekler bir bir ortaya çıkıyordur. Katil hata yapar. Bu hatayı ilk kim fark edecektir?

Cemre'ye yapılan haksızlık Ali ve arkadaşları kadar Berk'in de çok pişman olmasına neden olur. Herkes yaptığı hatayı telafi etme derdindeyken Ali ve Berk'e uyarı niteliğinde bir başka gizemli mesaj daha gelir. Ancak bu defa bu gizemli kişinin kim olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır Ali.

Kenan'ın evinde Vefa'ya ait anahtarlığı bulan Derya'nın şüpheleri ise had safhadadır. Gençlere bu durumu anlatamadığı için tek destekçisi Önder'den yardım ister. Kenan'ın konser gecesine dair sakladıkları olduğuna inanıyorlardır ve bunu kanıtlamak için harekete geçerler.

Tüm bu kaosun ve gizemin içinde yeşeren aşklar, yeni arkadaşlıklar ve biten dostluklar ile yeni başlangıçların ilk adımı da atılmış olur.