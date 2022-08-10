Tozluyaka 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Tozluyaka 7. bölüm fragmanı izle! Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Tozluyaka dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Tozluyaka dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tozluyaka 7. fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle! Tozluyaka 7. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tozluyaka yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tozluyaka dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tozluyaka konusu nedir? Tozluyaka 7. Fragmanı nasıl izlenir! Tozluyaka oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berk ve Ali'yi bir araya getiren kişi hala gizemini korurken gençler arasında da buzlar erimeye yüz tutmuştur. Kavga ile başlayan ilişkileri artık yön değiştirir. Kenan ve Önder'in iş birliğiyle herkesin birbirine maruz kalacağı bir ödev verilir. Her öğrenci mecburi de olsa bu ödevi yapacaktır. Şimdiki yolculuk aslında ilk defa tanışma şansı sağlar hepsine.

Tüm bunlar olurken konser gecesine dair hiç görülmemiş bir görüntü çıkar ortaya. Yoksa katilhep gözlerinin önünde miydi?