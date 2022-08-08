Tozluyaka 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Tozluyaka 6. bölüm fragmanı izle! Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tozluyaka yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tozluyaka dizisinin 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tozluyaka konusu nedir? Tozluyaka 6. Fragmanı nasıl izlenir! Tozluyaka oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gençler arasında başlayan savaş büyüklerin kavgasına dönüşür. Kenan ve Derya arasında geçmişten gelen öfke de artık gün yüzüne çıkıyordur. Tüm bu olanlar herkesin birbiriyle olan ilişkisini de baştan yazmıştır.

Evlat için verilen sınavların sonucu ise Kenan, Önder ve Derya için de yeni bir sayfa açmıştır.

Tüm dengeler değişmiş, yeni gerçeklerin ortaya çıkmasıyla da en büyük sorular cevaplanmıştır. Ancak bu defa yeni sorular ve saklanan sırlar gün yüzüne çıkmıştır. Dost ve düşman ilk defa tek safta olacaktır.

Berk ve Ali'yi bir araya getiren kişi hala gizemini korurken gençler arasında da buzlar erimeye yüz tutmuştur. Kavga ile başlayan ilişkileri artık yön değiştirir. Kenan ve Önder'in iş birliğiyle herkesin birbirine maruz kalacağı bir ödev verilir. Her öğrenci mecburi de olsa bu ödevi yapacaktır. Şimdiki yolculuk aslında ilk defa tanışma şansı sağlar hepsine.

Tüm bunlar olurken konser gecesine dair hiç görülmemiş bir görüntü çıkar ortaya. Yoksa katilhep gözlerinin önünde miydi?