Tozluyaka 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Tozluyaka 5. bölüm fragmanı izle! Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tozluyaka yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tozluyaka dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tozluyaka konusu nedir? Tozluyaka 5. Fragmanı nasıl izlenir! Tozluyaka oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konser gecesinde söylenenlerin aslında yalan olduğunu anlayan Ali, artık gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu saatten sonra oyunla, planla değil direkt o gecenin baş sorumlusu olan Berk'le yüzleşerek yapacaktır bunu. Çağrı'nın paniği yüzünden bazı şeyler Ege sayesinde daha hızlı ortaya çıkmıştır artık.

Her şeyini riske atarak tehlikeli bir savaş başlatır Ali. Arap ve Zeyno da dahil olurlar bu savaşa. Sonunda ya kazanan olacaklardır ya da kaybeden.

Cemre'nin bildiklerini söylemesiyle oğlunun hayatından endişe eden Kenan ise Derya ve Önder'i de karşısına alarak Ali'yi hedefine koymuştur.

Ali, Vefa'ya aslında ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, Çağrı da Hazal'dan çok daha büyük bir gerçek öğrenir.

Savaşın tarafları değişmiştir artık. O gece aslında gerçekten ne olmuştur? Herkes bunun peşindedir.

Gençler arasında başlayan savaş büyüklerin kavgasına dönüşür. Kenan ve Derya arasında geçmişten gelen öfke de artık gün yüzüne çıkıyordur. Tüm bu olanlar herkesin birbiriyle olan ilişkisini de baştan yazmıştır.

Evlat için verilen sınavların sonucu ise Kenan, Önder ve Derya için de yeni bir sayfa açmıştır.

Tüm dengeler değişmiş, yeni gerçeklerin ortaya çıkmasıyla da en büyük sorular cevaplanmıştır. Ancak bu defa yeni sorular ve saklanan sırlar gün yüzüne çıkmıştır. Dost ve düşman ilk defa tek safta olacaktır.