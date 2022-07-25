Tozluyaka 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 5. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
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Ekranların sevilen dizisi Tozluyaka bugün 4. bölüm ile yayınlandı. 4. bölümün ardından izleyiciler, Tozluyaka 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 5. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? merak etti. İşte detaylar...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır. Tozluyaka 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 5. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
TOZLUYAKA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Tozluyaka dizisinin 5. bölüm fragmanının bugünkü 4. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.
TOZLUYAKA 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
TOZLUYAKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Konser gecesinde söylenenlerin aslında yalan olduğunu anlayan Ali, artık gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu saatten sonra oyunla, planla değil direkt o gecenin baş sorumlusu olan Berk'le yüzleşerek yapacaktır bunu. Çağrı'nın paniği yüzünden bazı şeyler Ege sayesinde daha hızlı ortaya çıkmıştır artık.
Her şeyini riske atarak tehlikeli bir savaş başlatır Ali. Arap ve Zeyno da dahil olurlar bu savaşa. Sonunda ya kazanan olacaklardır ya da kaybeden.
Cemre'nin bildiklerini söylemesiyle oğlunun hayatından endişe eden Kenan ise Derya ve Önder'i de karşısına alarak Ali'yi hedefine koymuştur.
Ali, Vefa'ya aslında ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, Çağrı da Hazal'dan çok daha büyük bir gerçek öğrenir.
Savaşın tarafları değişmiştir artık. O gece aslında gerçekten ne olmuştur? Herkes bunun peşindedir.
TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cemre ve Ali'nin yakınlaşması sadece Berk'i değil, Zeyno'yu da çileden çıkarır. Sessiz hesaplaşmalar sürerken Ali ile Cemre ise hala bu yakınlaşmanın şaşkınlığındadır. Ama bu durum Ali'leri yolundan saptırmaz. Onlar hala Vefa'ya o gece neler olduğunu bulmaya çalışıyorlardır ve çok büyük bir sürpriz yaşanır. Hazal artık daha fazla gerçekleri gizleyemiyordur. O geceye dair bir itirafta bulunur. Her şey baştan başlıyordur…
TOZLUYAKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Emre Kınay
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen - Ali
Ecem Çalhan - Cemre
Ulvi Kahyaoğlu -
Serra Pirinç - Zeyno
Çağla Şimşek - Hazal
Can Bartu Aslan - Arap
Durukan Çelikkaya - Vefa
Oğulcan Arman Uslu
Duygu Özşen
Özgür Foster -
Ahmet Haktan Zavlak -