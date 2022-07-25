Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır. Tozluyaka 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 5. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

TOZLUYAKA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tozluyaka dizisinin 5. bölüm fragmanının bugünkü 4. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

TOZLUYAKA 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TOZLUYAKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konser gecesinde söylenenlerin aslında yalan olduğunu anlayan Ali, artık gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu saatten sonra oyunla, planla değil direkt o gecenin baş sorumlusu olan Berk'le yüzleşerek yapacaktır bunu. Çağrı'nın paniği yüzünden bazı şeyler Ege sayesinde daha hızlı ortaya çıkmıştır artık.

Her şeyini riske atarak tehlikeli bir savaş başlatır Ali. Arap ve Zeyno da dahil olurlar bu savaşa. Sonunda ya kazanan olacaklardır ya da kaybeden.

Cemre'nin bildiklerini söylemesiyle oğlunun hayatından endişe eden Kenan ise Derya ve Önder'i de karşısına alarak Ali'yi hedefine koymuştur.

Ali, Vefa'ya aslında ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, Çağrı da Hazal'dan çok daha büyük bir gerçek öğrenir.

Savaşın tarafları değişmiştir artık. O gece aslında gerçekten ne olmuştur? Herkes bunun peşindedir.

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre ve Ali'nin yakınlaşması sadece Berk'i değil, Zeyno'yu da çileden çıkarır. Sessiz hesaplaşmalar sürerken Ali ile Cemre ise hala bu yakınlaşmanın şaşkınlığındadır. Ama bu durum Ali'leri yolundan saptırmaz. Onlar hala Vefa'ya o gece neler olduğunu bulmaya çalışıyorlardır ve çok büyük bir sürpriz yaşanır. Hazal artık daha fazla gerçekleri gizleyemiyordur. O geceye dair bir itirafta bulunur. Her şey baştan başlıyordur…

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu -

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster -

Ahmet Haktan Zavlak -