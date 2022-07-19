Tozluyaka 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Tozluyaka 3. bölüm fragmanı izle! Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tozluyaka yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tozluyaka dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tozluyaka konusu nedir? Tozluyaka 3. Fragmanı nasıl izlenir! Tozluyaka oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre ve Ali'nin yakınlaşması sadece Berk'i değil, Zeyno'yu da çileden çıkarır. Sessiz hesaplaşmalar sürerken Ali ile Cemre ise hala bu yakınlaşmanın şaşkınlığındadır. Ama bu durum Ali'leri yolundan saptırmaz. Onlar hala Vefa'ya o gece neler olduğunu bulmaya çalışıyorlardır ve çok büyük bir sürpriz yaşanır. Hazal artık daha fazla gerçekleri gizleyemiyordur. O geceye dair bir itirafta bulunur. Her şey baştan başlıyordur…