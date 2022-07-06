Tozluyaka 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Tozluyaka 3. bölüm fragmanı izle! Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tozluyaka yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tozluyaka dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tozluyaka konusu nedir? Tozluyaka 3. Fragmanı nasıl izlenir! Tozluyaka oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tozluyakalılar İlk kapının kilidini koleje girerek açmıştır fakat karşılarında daha büyük duvarlar vardır artık. Berk ve arkadaşları el birliğiyle onları geldikleri yere göndermeye çalışıyordur. Özellikle Hazal ve Berk kendi yalanlarının ortaya çıkacağı korkusuyla fevri hareket etmeye başlarlar. Bunun da bedelini çok ağır öderler. Doğru ve yanlışın birbirine karıştığı bu ortamda Ali ve arkadaşları bir plan yapar. Dengeleri değiştirmektir niyetleri… tek yapmaları gereken doğru zamanda, doğru hareket etmek olacaktır. Sonucunda okuldan atılmak bile olsa bunu yapmak zorundalardır. Savaşı başlatırlar hem de yüksek sesle…