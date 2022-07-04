Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır. Tozluyaka 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 3. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

TOZLUYAKA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tozluyaka dizisinin 3. bölüm fragmanının bugünkü 2. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

TOZLUYAKA 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TOZLUYAKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tozluyakalılar İlk kapının kilidini koleje girerek açmıştır fakat karşılarında daha büyük duvarlar vardır artık. Berk ve arkadaşları el birliğiyle onları geldikleri yere göndermeye çalışıyordur. Özellikle Hazal ve Berk kendi yalanlarının ortaya çıkacağı korkusuyla fevri hareket etmeye başlarlar. Bunun da bedelini çok ağır öderler. Doğru ve yanlışın birbirine karıştığı bu ortamda Ali ve arkadaşları bir plan yapar. Dengeleri değiştirmektir niyetleri… tek yapmaları gereken doğru zamanda, doğru hareket etmek olacaktır. Sonucunda okuldan atılmak bile olsa bunu yapmak zorundalardır. Savaşı başlatırlar hem de yüksek sesle…

3'e karşı 5 olarak başladıkları yolculukta ise bir aşk yeşermeye başlar. Hem de herkesin göreceği şekilde. Kartlar baştan dağıtılacaktır artık.

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.

Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.

Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır.Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu -

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster -

Ahmet Haktan Zavlak -