Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır. Tozluyaka 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

TOZLUYAKA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tozluyaka dizisinin 2. bölüm fragmanı bugünkü 1. bölümün ardından yayınlandı.

TOZLUYAKA 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.

Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.

Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır.Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu -

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster -

Ahmet Haktan Zavlak -

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