Tozluyaka 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
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Ekranların sevilen dizisi Tozluyaka bugün 1. bölüm ile yayınlandı. 1. bölümün ardından izleyiciler, Tozluyaka 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? merak etti. İşte detaylar...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır. Tozluyaka 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Tozluyaka dizisinin 2. bölüm fragmanı bugünkü 1. bölümün ardından yayınlandı.
TOZLUYAKA 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.
Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.
Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır.Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Emre Kınay
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen - Ali
Ecem Çalhan - Cemre
Ulvi Kahyaoğlu -
Serra Pirinç - Zeyno
Çağla Şimşek - Hazal
Can Bartu Aslan - Arap
Durukan Çelikkaya - Vefa
Oğulcan Arman Uslu
Duygu Özşen
Özgür Foster -
Ahmet Haktan Zavlak -