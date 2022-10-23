Tozluyaka dizisinin 17. bölümünü izleyen izleyiciler dizinin 18. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak merak ediyor. Peki, Tozluyaka 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tozluyaka gelecek bölüm fragmanı çıktı mı? Tozluyaka yeni bölümde neler olacak? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka gelecek bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Tozluyaka 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tozluyaka gelecek bölüm fragmanı çıktı mı?

TOZLUYAKA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tozluyaka dizisi her hafta Pazar günü Fox TV'de yayınlanıyor.

TOZLUYAKA 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tozluyaka bugünkü 17. bölümün ardından 18. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

TOZLUYAKA 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TOZLUYAKA KONUSU NEDİR?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Berk ve Ali tüm düşmanlıklarına rağmen ilk defa gerçekle yüzleşirler. Belki de hayattaki son dakikalarıdır ve kardeşliğin ne demek olduğunu anlayacakları son andır… Yalanlardan arınmış bir yüzleşme…

Ege ve Çağrı korktukları için sakladıkları gerçekler yüzünden köşeye sıkışmışlardır. Cemre'yi gerçekten onlar mı öldürmüştür?

Her şeyi bildiğini düşünen Hazal ise onları korumuş ama sonunda en büyük darbeyi o almıştır. Affetmesi zor seçimlerin bedeli ödeyecektir herkes.

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre'nin oyununun ilk kurbanları belli olmuştur. Kazanmaları için en değer verdiklerini harcamaları gerekiyordur. Artık seçim yapmak zorundadırlar..

Tüm bu oyunlardan habersiz olan Tozluyakalılar ise hedefinde Çağrı ve Ege'yi koymuştur.Ama bir şey kanıtlayamıyorlardır. Ali ise Berk'le olan kavgasında sakin kalmayı seçer ama başına gelecek büyük felaketten de kaçamaz.

Bu zor süreçte bir de Çağrı'nın öğreneceği sırlar hayatını alt üst eder. Sığınacağı tek kişi ile yalanlardan arınmış, gerçek bir dertleşme sonrası için başlayacak aşkın da temelini atacaktır.

Herkes seçimlerinin bedelini ödeyecektir.

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dolunay Soysert : Derya Öztürk

Emre Kınay : Kenan Yağızoğlu

Tayanç Ayaydın : Önder Koçak

Begüm Birgören : Nesrin Koçak

Kaan Mirac Sezen : Ali Öztürk (Yangın Ali)

Ulvi Kahyaoğlu : Berk Yağızoğlu

Serra Pirinç : Zeyno Sarı

Çağla Şimşek : Hazal Küçük

Can Bartu Arslan : Sinan Narinses (Arap)

Nur Yazar : Kader Sarı

Nebil Sayın : Vedat Narinses

Kadim Yaşar : Osman Akın

Özgür Foster : Ege Şimşek

Ahmet Haktan Zavlak : Çağrı Koçak

Duygu Özşen : Ayla Yılmaz

Oğulcan Arman Uslu : Bilal Narinses

Doğa Lara Akkaya : Duru

Egemen Almacı : Ferdi

Doğaç Gözüdeli : Sadık

Sude Zülal Güler : Mavi