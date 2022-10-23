Tozluyaka 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tozluyaka gelecek bölüm fragmanı çıktı mı?
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Tozluyaka dizisinin 17. bölümünü izleyen izleyiciler dizinin 18. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak merak ediyor. Peki, Tozluyaka 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tozluyaka gelecek bölüm fragmanı çıktı mı? Tozluyaka yeni bölümde neler olacak? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka gelecek bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Tozluyaka 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tozluyaka gelecek bölüm fragmanı çıktı mı?
Tozluyaka dizisi her hafta Pazar günü Fox TV'de yayınlanıyor.
Tozluyaka bugünkü 17. bölümün ardından 18. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.
TOZLUYAKA 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.
Berk ve Ali tüm düşmanlıklarına rağmen ilk defa gerçekle yüzleşirler. Belki de hayattaki son dakikalarıdır ve kardeşliğin ne demek olduğunu anlayacakları son andır… Yalanlardan arınmış bir yüzleşme…
Ege ve Çağrı korktukları için sakladıkları gerçekler yüzünden köşeye sıkışmışlardır. Cemre'yi gerçekten onlar mı öldürmüştür?
Her şeyi bildiğini düşünen Hazal ise onları korumuş ama sonunda en büyük darbeyi o almıştır. Affetmesi zor seçimlerin bedeli ödeyecektir herkes.
Cemre'nin oyununun ilk kurbanları belli olmuştur. Kazanmaları için en değer verdiklerini harcamaları gerekiyordur. Artık seçim yapmak zorundadırlar..
Tüm bu oyunlardan habersiz olan Tozluyakalılar ise hedefinde Çağrı ve Ege'yi koymuştur.Ama bir şey kanıtlayamıyorlardır. Ali ise Berk'le olan kavgasında sakin kalmayı seçer ama başına gelecek büyük felaketten de kaçamaz.
Bu zor süreçte bir de Çağrı'nın öğreneceği sırlar hayatını alt üst eder. Sığınacağı tek kişi ile yalanlardan arınmış, gerçek bir dertleşme sonrası için başlayacak aşkın da temelini atacaktır.
Herkes seçimlerinin bedelini ödeyecektir.
Dolunay Soysert : Derya Öztürk
Emre Kınay : Kenan Yağızoğlu
Tayanç Ayaydın : Önder Koçak
Begüm Birgören : Nesrin Koçak
Kaan Mirac Sezen : Ali Öztürk (Yangın Ali)
Ulvi Kahyaoğlu : Berk Yağızoğlu
Serra Pirinç : Zeyno Sarı
Çağla Şimşek : Hazal Küçük
Can Bartu Arslan : Sinan Narinses (Arap)
Nur Yazar : Kader Sarı
Nebil Sayın : Vedat Narinses
Kadim Yaşar : Osman Akın
Özgür Foster : Ege Şimşek
Ahmet Haktan Zavlak : Çağrı Koçak
Duygu Özşen : Ayla Yılmaz
Oğulcan Arman Uslu : Bilal Narinses
Doğa Lara Akkaya : Duru
Egemen Almacı : Ferdi
Doğaç Gözüdeli : Sadık
Sude Zülal Güler : Mavi