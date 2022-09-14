Tozluyaka 11. bölüm 3. Fragmanı

Tozluyaka 11. Bölümüyle 11 Eylül Pazar saat 20: 00'de FOX'ta! ?

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Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

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Oyuncular:

Emre Kınay

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen

Ecem Çalhan

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç

Çağla Şimşek

Can Bartu Arslan

Durukan Çelikkaya

Oğulcan Arman Uslu

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak

Duygu Özşen

Doğa Lara Akkaya

#Tozluyaka #NTCMEDYA #EmreKınay