Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert ve Emre Kınay yer almaktadır. Tozluyaka 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

TOZLUYAKA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tozluyaka dizisinin 10. bölüm fragmanının bugünkü 9. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

TOZLUYAKA 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TOZLUYAKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kenan'ın sakladığı görüntüler artık Ali'lerin elindedir. Ancak hala o mesajları gönderenin kim olduğunu bulamamışlardır. "Tüm bu görüntüler Kenan'ı suçlamaya yetecek mi?" sorusuyla beraber notları gönderenin peşine düşerler.

Hazal'a kucak açan Ege ve Çağrı da Berk'e arkasını dönmüştür. Hatta öyle ki Ali'lere yardım edenlerin başında onlar gelir.

Artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştır. Tüm gerçekler ortaya çıkmış ve katili bulmaya adım adım yaklaşmışlardır. Herkes rahat bir nefes alacaktır ki bilmedikleri büyük bir sır ve tehlike onların etrafını sarmıştır bile.

Aslında sona gelindiğini sandıkları o an her şeyin yeniden başladığı an olacaktır ve kimse bunu henüz bilmiyordur…

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre'ye yapılan haksızlık Ali ve arkadaşları kadar Berk'in de çok pişman olmasına neden olur. Herkes yaptığı hatayı telafi etme derdindeyken Ali ve Berk'e uyarı niteliğinde bir başka gizemli mesaj daha gelir. Ancak bu defa bu gizemli kişinin kim olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır Ali.

Kenan'ın evinde Vefa'ya ait anahtarlığı bulan Derya'nın şüpheleri ise had safhadadır. Gençlere bu durumu anlatamadığı için tek destekçisi Önder'den yardım ister. Kenan'ın konser gecesine dair sakladıkları olduğuna inanıyorlardır ve bunu kanıtlamak için harekete geçerler.

Tüm bu kaosun ve gizemin içinde yeşeren aşklar, yeni arkadaşlıklar ve biten dostluklar ile yeni başlangıçların ilk adımı da atılmış olur.

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu -

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster -

Ahmet Haktan Zavlak -