Tozluyaka 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Tozluyaka 10. bölüm fragmanı izle! Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Tozluyaka dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Tozluyaka dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tozluyaka 10. fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka yeni bölüm fragmanı izle! Tozluyaka 10. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tozluyaka yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tozluyaka dizisinin 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tozluyaka konusu nedir? Tozluyaka 10. Fragmanı nasıl izlenir! Tozluyaka oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan'ın sakladığı görüntüler artık Ali'lerin elindedir. Ancak hala o mesajları gönderenin kim olduğunu bulamamışlardır. "Tüm bu görüntüler Kenan'ı suçlamaya yetecek mi?" sorusuyla beraber notları gönderenin peşine düşerler.

Hazal'a kucak açan Ege ve Çağrı da Berk'e arkasını dönmüştür. Hatta öyle ki Ali'lere yardım edenlerin başında onlar gelir.

Artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştır. Tüm gerçekler ortaya çıkmış ve katili bulmaya adım adım yaklaşmışlardır. Herkes rahat bir nefes alacaktır ki bilmedikleri büyük bir sır ve tehlike onların etrafını sarmıştır bile.

Aslında sona gelindiğini sandıkları o an her şeyin yeniden başladığı an olacaktır ve kimse bunu henüz bilmiyordur…