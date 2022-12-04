Tozlukaya full HD bölüm izle! Tozlukaya 23. bölüm tek parça izle! Tozlukaya son bölüm neler oldu?

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TOZLUKAYA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gizemli kişinin hedefinde bu defa Ali vardır. Bunu öğrenen Berk ise o kişinin kimliğini ortaya çıkarmak için Ali'den bir saniye bile ayrılmama kararı alır. Onların bu isteksiz yakınlaşması ise Kenan ve Derya'yı da etkisi altına almıştır çoktan.

Nesrin'in Çağrı'yı kurtarmak isterken yaralanması Önder'i de vicdani bir yük altına sokar.

Ege'ye hala öfkeli olan Hazal barışmak için bir şart koşar. Tüm bu kaosun içinde müzik yarışması herkes için nefes aldırır.

TOZLUKAYA 23. BÖLÜM FULL HD İZLE!

TOZLUKAYA KONUSU NE?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUKAYA FULL HD İZLE! (LİNK)

TOZLUKAYA OYUNCULARI

Emre Kınay

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen

Ecem Çalhan

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç

Çağla Şimşek

Can Bartu Arslan

Durukan Çelikkaya

Oğulcan Arman Uslu

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak

Duygu Özşen

Doğa Lara Akkaya

TOZLUKAYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tozlukaya dizisi her Pazar yeni bölüm ile FOX Tv ekranlarında saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

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