Fox Tv ekranlarında 27 Haziran pazartesi günü yayın hayatına başlayacak Tozlu Yaka setini sizler için ziyaret ettik ve sizlere Tozlu Yaka Nerede Çekiliyor? Tozlu Yaka Mahallesi Nerede? ve Özel Yağızoğlu Koleji Nerede? sorularınızın cevabını getirdik. Peki, Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Tozlu Yaka dizisinin konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

TOZLU YAKA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÖZEL YAĞIZOĞLU KOLEJİ NEREDE?

Tozlu Yaka dizisinin çekildiği okul İstanbul Özel Küçük Prens Lisesidir. Bu lise Fransız Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfının okullarından biridir. İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Özel Küçük Prens Lisesinde okullar 17 mayıs itibari ile bittiği için Tozlu Yaka dizisi çekimlerine izin verilmiştir. Özel Yağızoğlu Koleji diye ifade edilmesinin sebebi ise setin çok fazla ziyaretçi akınına uğramasından korkulmasıdır. Gerçekte Özel Yağızoğlu Koleji isminde bir okul ise bulunmamaktadır.

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