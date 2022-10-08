Fox Tv ekranlarının yeni yaz dizisi Tozlu Yaka izleyiciden tam not aldı. Tozlu yaka oyuncuları da konusu kadar sevilirken, Cemre karakterini canlandıran Ecem Çalhan merak konusu oldu. Peki, Tozlu Yaka Cemre kaç yaşında? Tozlu Yaka Cemre kimdir, nereli? Ecem Çalhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ECEM ÇALHAN KİMDİR?

Ecem Çalhan 19 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Çalhan oyunculuk kariyerine 2019 yılında 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' adlı diziyle başladı. Başarılı oyuncu 'Tozluyaka' adlı dizide 'Cemre' karakterine hayat veriyor.