Televizyon ekranlarında sahne alan Tozkoparan İskender şimdi ise tiyatro sahnesinde gösterime girecek. Tiyatro severlerin gündeminde yer alan oyun hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Tozkoparan İskender Müzikali ne zaman başlıyor? Tozkoparan İskender Müzikali oyuncuları kim? soruları aratılıyor.

Tozkoparan İskender Müzikali oyuncuları kim? sorusu gündemde yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Tozkoparan İskender Müzikali hakkında merak edilenler var. Tiyatro severler arama motorlarında Tozkoparan İskender Müzikali ne zaman başlıyor? Tozkoparan İskender Müzikali oyuncuları kim? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

TOZKOPARAN İSKENDER MÜZİKALİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tozkoparan İskender Müzikali 30 Ocak tarihi ile 5 Şubat tarihleri arasında sahne alacak.

TOZKOPARAN İSKENDER MÜZİKALİ OYUNCULARI KİM?

Müzikalin oyuncuları arasında Çağan Efe Ak , Berat Efe Parlar, Leya Kırşan ,Yağız Kılınç, Deniz Erayvaz, Elif Sevinç, Arda Kalaycı, Nazlı Yağcı, Arda Şahin, Ilgım Kablan gibi isimler yer alıyor.