Tozkoparan İskender: Gölge, TRT'nin dijital platformu tabii'de yayımlanan macera türündeki Türk internet dizisidir. Tozkoparan İskender'in devamı niteliğinde olan dizi, ilk bölümüyle 7 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanmıştır. Peki, Tozkoparan İskender Gölge hangi gün?

TOZKOPARAN İSKENDER GÖLGE HANGİ GÜN?

Dizinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinde yapılmıştır. 2 sezondan oluşan dizi, 27 Mart 2022 tarihinde yayımlanan 46. bölümü ile sezon finali yaparak "Tozkoparan İskender: Gölge" adıyla tabii platformuna geçti. Günlerini TRT Tabii'den takip edebilirsiniz.

KONUSU

Yüzlerce yıl önce dünyamıza düşen bir göktaşına dokunarak fantastik güçler elde eden kemankeş İskender, gelecekten gelen ve tüm dünyaya kötülük yaymak isteyen bir düşmanla karşı karşıyadır. Bu savaş boyunca İskender, arkadaşlarının da yardımını alacak ve kötülüğün, hakimiyeti ele geçirmesine engel olacaktır.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

• Çağan Efe Ak - İskender

• Leya Kırşan - Elif Baharvadi

• Tuana Naz Tiryaki - Asya Türkönder

• Cemrehan Karakaş - Mete Sağlam

• Yağız Kılınç - Sinan Karayaman

• Deniz Erayvaz - Arda Tatlıdilli

• Berat Efe Parlar - Cenk

• Alisa Sezen Sever - Ceren

• Alperen Efe Esmer - Bora

• Hayrettin Karaoğuz - Haluk Ahriman

• Burak Alkaş - Fikri

• Alp İlkman.