Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu için toz taşımımı uyarısında bulundu. Yapılan uyarının ardından toz taşınıcının ne olduğu ve neden meydana geldiği vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Toz taşımı nedir, ne anlama gelir? Toz taşımı neden olur? Toz taşımı zararları nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul'da belirli bölgelerde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, toz taşınıcından dolayı çamurlu yağışlar medyama geldi. Bu olayın ardından vatandaşlar Toz taşımı nedir, ne anlama gelir? Toz taşımı neden olur? Toz taşımı zararları nelerdir? Toz taşımı nelerde etkili olacak? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Detaylar haberimizde...

TOZ TAŞIMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kateder. daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol alabilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Arabistan Yarımadası, Asya (Gobi ve Taklamakan), Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir. Sahra bölgesi başta olmak üzere, çöllerden atmosfere karışan tozların uzun mesafeler taşınarak, okyanus ve amazonlara değerli mineralleri taşıdığı ve gübreleme etkisi yaptığı biliniyor. Kum ve toz fırtınaları, kronik sağlık sorunları bulunanlar ile hamile, yaşlı ve çocuklar için risk oluşturuyor.

TOZ TAŞIMI NEDEN OLUR?

Toz taşımımı genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Akdeniz'de oluşan bazı alçak basınç sistemleriyle özellikle Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınıcıyla olur. Çöl üzerinden kalkan yapılarla üzerimize doğru gelir. Bu sistem güneyli rüzgarların oluşmasıyla olur.

TOZ TAŞIMI NERELERDE ETKLİ OLACAK?

Halk arasında "Tozlu Kuşak" olarak bilinene Afrika, Orta Doğu ve Asya Çöllerinin neredeyse tam ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinin Konya, Karaman, Niğde ve Nevşehir civarları toz taşınıcının en fazla etkilediği yörelerimizdir.

TOZ TAŞIMININ ZARALARI NELERDİR?

Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar, toz taşınıcından en fazla etkilenen kesimdir. Afrika'da yapılan çalışmalar, çocuklarda görülen menenjit vakaları ile toz fırtınaları arasında önemi bir bağ olduğunu göstermiştir