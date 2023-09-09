Toyota, Yeni Corolla Hatchback Hybrid Modelini Türkiye'de Satışa Sundu

Toyota, dinamik ve sportif tasarım özelliklerinin öne çıktığı yeni Corolla Hatchback Hybrid modelini Türkiye'de satışa sundu. Yeni model, tarzıyla ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla dinamik bir sürüş sunan Corolla Hatchback Hybrid, aynı zamanda yüksek verimliliğiyle de ön plana çıkıyor. Yeni dijital teknolojiler ve güvenlik sistemleriyle donatılan araç, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştiriyor.

Toyota, dinamik ve sportif tasarım özelliklerinin öne çıktığı yeni Corolla Hatchback Hybrid modelini Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın yeni modeli Corolla Hatchback Hybrid, yeni jant ve far tasarımları, yeni renk ve döşeme seçenekleriyle daha tarz bir model olarak ortaya çıkıyor.

1.8 litrelik tam hibrit motoruyla dinamik bir sürüş sunan model, aynı zamanda daha yüksek verimliliğiyle de segmentinde önemli bir seçenek olarak dikkati çekiyor.

5'inci nesil Hybrid teknolojisiyle yüksek performans ve verimlilik

Açıklamada, yeni Toyota Corolla Hatchback Hybrid'in her türlü sürüş koşulunda yüksek performans ve yüksek verimlilik sunan yeni nesil tam hibrit sistemiyle donatıldığı ve kapsamlı mühendislik çalışmalarıyla birlikte daha iyi sürüş deneyimi, daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde geliştirilen Corolla Hatchback'in 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla tüm beklentileri karşıladığı aktarılıyor.

Önceki nesil tam hibrit sistemine göre daha yüksek performans sunmasına karşın 101 g/kilometre ile daha düşük emisyonlara sahip olan Corolla Hatchback, 0-100 kilometre/saniye hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yeni Corolla Hatchback Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 litreye kadar 100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.

Yenilenen Corolla Hatchback Hybrid'de kullanılan daha hafif ve daha küçük yeni lityum-iyon batarya ile ağırlık yüzde 14 azaltılırken, güç çıkışı ise yüzde 14 artırıldı. Yeni soğutma sistemiyle birlikte daha sessiz bir sürüş sunan 5'inci jenerasyon hibrit sistemi, daha rafine bir sürüş elde edilmesini sağlıyor.

Dinamik tasarımıyla sürüş keyfini yansıtıyor

Yeni Corolla Hatchback Hybrid'in dinamik tasarımı, yeni modelin sportif ve çevik sürüşünden ipuçları veriyor.

Yeni tasarım unsurlarının yanı sıra Corolla Hatchback Hybrid, yeni gövde rengi seçenekleriyle de tercih edilebiliyor. Yeni renk seçenekleri arasında aracın dinamik görünümünü vurgulayan Neptün Mavi ve Metalik Gri dikkati çekiyor.

Yeni dijital teknolojilerle daha kişiseleştirilmiş kullanıcı deneyimi

Yeni Corolla Hatchback Hybrid'de, kullanıcı deneyimini daha ileriye taşımak adına sunulan daha fazla dijital teknolojiler, başlangıç paketinden itibaren strandart olarak sunulan güvenlik sistemleri ve yeni multimedya sistemi otomobili benzersiz kılıyor. Corolla Hatchback'in kabininin merkezinde ise, 10.5 inç "Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi", daha hızlı ve sezgisel çalışan ekranıyla, kablosuz Apple CarPlay ve kablolu Android Auto akıllı telefon entegrasyonunu beraberinde sunuyor.

Her ihtiyaca uygun donanım seçenekleri

Toyota, Corolla Hatchback Hybrid'i, Hybrid Flame ve Hybrid Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sundu.

Her iki versiyon seçeneğinde de zengin donanım özellikleriyle dikkat çeken Corolla Hatchback Hybrid'de çift bölgeli otomatik klima, 10.5 inç Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi, 12.3 inç renkli TFT ekranlı gösterge ekranı, Sesli Komut Sistemi, kablosuz Apple CarPlay/ Android Auto akıllı telefon entegrasyonu ve Toyota Safety Sense 3 gibi birçok özelliği standart olarak sunuluyor.

Corolla Hatchback Hybrid'de güvenlik ön planda

Corolla Hatchback Hybrid, sürücü, yolcular, diğer araçlar, yayalar ve trafikteki diğer kullanıcılar için en yüksek güvenliği sunmak adına son nesil Toyota Safety Sense 3 sistemi ile donatıldı.

Önceki nesil sisteme göre radar ve kamera sistemleri de geliştirilen Toyota Safety Sense 3, artık daha geniş alanı ve daha uzun menzili tarayarak kapsamı çok daha geniş bir koruma sağlıyor. Yaya, Bisikletli ve Motosikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistemi'nin (PCS) yanı sıra Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA) de özellikler arasına eklendi.

Güvenli Çıkış Asistanı, kör noktada bir araç/bisiklet tespit edildiyse kapının açılması durumunda dijital gösterge ekranında uyarı ışıklarının yanmasını ve sesli uyarı verilmesini sağlıyor. Arka Koltuk Hatırlatıcı, arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmaması için araç durdurulduğunda dijital gösterge ekranında görsel ve sesli olarak uyarı veriyor.

Bunlara ek olarak, Acil Durum Direksiyon Desteği, tüm hızlarda Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Sollama Desteği, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi de Yeni Corolla Hatchback'in öne çıkan diğer güvenlik özellikleri arasında.