Toyota, LG Energy Solution ile elektrikli otomobilleri için lityum-iyon batarya konusunda 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. LG'nin sağlayacağı bataryalar, Toyota'nın ABD'deki fabrikalarında kullanılacak ve şirketin elektrifikasyon planlarını destekleyecek.

Toyota ve LG'den 3 milyar dolarlık batarya anlaşması

Dev otomotiv şirketlerinin elektrikli araç dünyasına adım atmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda vites artıran Toyota ise son olarak LG ile bir batarya anlaşması imzaladı. Sözleşmeye göre LG, Toyota'nın bazı fabrikalarının batarya üretiminde rol alacak.

LG ve Toyota'dan 3 milyar dolarlık batarya anlaşması

Toyota Motor Corporation, elektrikli otomobilleri için LG Energy Solution'dan lityum-iyon batarya konusunda önemli bir anlaşma imzaladı. Anlaşma şartlarına göre LG, ABD'deki üretimi genişletmek için 3 milyar dolar yatırım yapacak.

LG'nin sağlayacağı ek kapasite, 2025 yılından itibaren Toyota'nın ABD'deki diğer otomotiv fabrikalarına pil hücreleri ve modülleri tedarik etmesine olanak sağlayacak. Anlaşmaya göre Toyota, LG'den yılda 250 binden fazla elektrikli araca güç sağlamaya yetecek 20 gigawatt-saat pil temin edecek.

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LG'nin bataryalar Toyota'nın çeşitli tesislerinde paketler halinde birleştirilecek ve şirketin 2030 yılına kadar dünya çapında 3,5 milyon adet araç üretimi hedeflerini yakalamasını sağlayacak.

Anlaşma, elektrifikasyon planlarında vites artıran Toyota için büyük bir ortaklık anlamına geliyor. Japon üreticinin 2030'a kadar 30 farklı elektrikli otomobil modeli sunmak istediğini hatırlatmak gerekiyor. LG için ise bu anlaşma, ABD'deki müşteri tabanını beş büyük otomobil üreticisini içerecek şekilde genişletmesini sağladı.

Öte yandan Toyota'nın geçtiğimiz aylarda menzil sorunu için bir batarya teknolojisi üzerinde çalıştığını bildirmiştik. 1199 kilometre menzil sunabilen ve 10 dakikada tamamen şarj olan katı hal batarya, hem katı hal hem de sıvı bazlı pillerin üretim sürecini basitleştirecek.