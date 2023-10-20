Toyota ve Lexus, Tesla Supercharger'ları kullanabilecek

Otomobil üreticileri, elektrikli araçlarında Tesla Supercharger istasyonlarını kullanmak için adımlar atmaya başladı. Toyota ve Lexus, 2025 yılından itibaren Tesla ile anlaşma yaparak NACS bağlantı noktalarını belirli araçlarına dahil edecek.

Elektrikli otomobillere geçişin yaygınlaşmasında şarj istasyonlarının hayati bir önem sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda en çok yolu ise Supercharger istasyonlarıyla Tesla gerçekleştirdi. Toyota ve Lexus ise Tesla'nın istasyonlarını kullanmak için yeni adımlar atıyor.

Toyota ve Lexus modelleri Tesla Supercharger'ları kullanabilecek

Otomobil üreticileri, yelpazelerini elektrikli araçlarla değiştirme hedeflerine doğru ilerlerken, Tesla'nın Supercharger istasyonları ise standart haline gelmeye başladı. Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) benimseyecek şirketlerin sonuncusu Toyota oldu.

Japon otomobil üreticisi, 2025 yılından itibaren NACS bağlantı noktalarını belirli Toyota markalı araçlara dahil etmek için Tesla ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Alt markası Lexus'un bazı elektrikli araçları da bu şarj desteğiyle gelecek.

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Toyota, elektrikli araçlarında NACS bağlantı noktalarını kullanarak, ABD ve Kanada'daki 12 binden fazla Supercharger'a erişme imkanı sağlayacak. Şirket, standardı önümüzdeki yıl uygulamaya koymayacak olsa da, zaman çizelgesi rakipleriyle örtüşüyor.

Halihazırda Kombine Şarj Sistemi'ni (CCS) kullanan Toyota ve Lexus sahipleri ise 2025 yılından itibaren NACS adaptörlerine erişim sağlayabilecek. Bu, Toyota'nın tamamen Supercharger uyumlu olacağı anlamına geliyor.

BMW de kısa bir süre önce ABD ve Kanada'daki tüm elektrikli araçlarının bu standardı benimseyeceğini duyurdu. GM ve Ford ise 2025'ten itibaren Supercharger'lara geçiş yapacaklarını açıkladı. Honda'nın ise halihazırda NACS'yi kullandığını ve bu bağlantı noktasına sahip araçlar satmayı planladığını belirtelim.

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