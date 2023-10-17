Otomotiv şirketi Toyota neden üretimi durdu ve fabrika üretimi durdurdu mu soruları gündeme geliyor. Toyota, parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşandı. Toyota üretimi durdurdu mu ve Toyota fabrikası neden üretimi durdurdu soruları merak ediliyor. Japonya'da bir fabrikada sorun meydana geldi. Peki, Toyota üretimi durdurdu mu? Toyota fabrikası neden üretimi durdurdu?

Toyota üretimi durdurdu mu? Toyota fabrikası neden üretimi durdurdu?

Toyota üretimi durdurdu mu ve Toyota fabrikası neden üretimi durdurdu soruları araştırılıyor. Otomotiv devi Toyota'nın üretimi durdurup durdurmadığı ve neden durdurduğu konusu gündemde. Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçhi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasında sorun çıktı. Toyota üretimi durdurdu mu? Toyota fabrikası neden üretimi durdurdu? Detaylar haberimizdedir…

TOYOTA ÜRETİMİ DURDURDU MU?

Japonya'da bir fabrikada meydana gelen patlama otomobil sektörünü vurdu. Toyota, parça tedarikçisinin fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu.

TOYOTA FABRİKASI NEDEN ÜRETİMİ DURDURDU?

Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçhi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı. İki erkek işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.

Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu. Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı. Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.