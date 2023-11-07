Toyota Türkiye'de Yeni Nesil C-HR Modelinin Üretimine Başladı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya'da bulunan fabrikasında yeni nesil Toyota C-HR modelinin üretimine başlayarak Avrupa'daki Toyota tesisleri içinde ilk kez bir PHEV otomobil ve batarya imalatı yapacak.

Toyota'nın Türkiye'deki kolu olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya'da bulunan fabrikasında sektöre ve çevre dostu teknolojilere büyük bir katkı sağlayacak bir gelişme gerçekleştiriyor. Şirket, yeni nesil Toyota C-HR modelinin üretimine başlayarak Avrupa'daki Toyota tesisleri içinde ilk kez bir PHEV otomobil ve batarya imalatı yapacak.

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Toyota C-HR, markanın C-SUV sınıfındaki yenilikçi tasarım anlayışını temsil ediyor ve Toyota'nın TNGA-2 (Toyota Yeni Global Platformu) üzerine inşa edilen Hibrit ve PHEV versiyonlarıyla üretim bandına alınıyor. Bu proje, TMMT'nin mühendis ve çalışan ekibinin özverili çalışmalarının bir sonucu olarak hayata geçirildi.

Ek olarak yapılan 308 milyon Euro'luk yatırımla birlikte şirketin Türkiye'deki toplam yatırımı 2,5 Milyar Euro'ya ulaştı. Yeni Toyota C-HR, ihracat yelpazesine Avustralya ve Yeni Zelanda'yı ekleyerek Okyanusya bölgesine de adım atmış oldu.

Sakarya, Elektrifikasyonun Merkez Üssü Oluyor

TMMT, yeni Toyota C-HR'ın üretimiyle Avrupa'daki Toyota fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil imal eden ilk ve tek tesis olma unvanını kazanarak öncülüğünü sürdürüyor. Yeni kurulan yıllık 75 bin adet kapasiteli batarya üretim hattı, şirketin Avrupa operasyonlarında elektrifikasyon stratejisini önemli ölçüde güçlendiriyor.

Son teknoloji üretim hatları ve alanında uzmanlaşmış personeli ile yeni PHEV Toyota C-HR için hayati bataryalar üretiliyor. TMMT'nin bu alanlardaki bilgi birikimi ve nitelikli iş gücü, diğer Toyota fabrikaları için de elektrifikasyon dönüşümünde bir model teşkil ediyor.

Çevre Dostu Üretim Anlayışı

Sürdürülebilir ve çevreci üretim anlayışını benimseyen TMMT, Toyota'nın Avrupa'da belirlediği 2030 karbon nötr ve 2040 karbon sıfır hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor. Yeni boya tesisinin de devreye girmesi ile çevre dostu üretim yöntemleri daha da güçlendirilmiş oldu.

Yeni Toyota C-HR modeli, 66 km menzilli bataryası ve kilometre başına sadece 19 gr CO2 emisyon değeri ile çevreye olan etkisini minimuma indirgiyor. Araç, 1,8 Hibrit, 2,0 Hibrit, 2,0 Hibrit 4×4 ve 2,0 PHEV olmak üzere dört farklı elektrifikasyon seçeneği sunuyor ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını iki katına çıkararak çevre dostu üretimi daha da pekiştiriyor.

Tasarım ve teknolojide sürdürülebilirlik ilkelerini öne çıkaran yeni Toyota C-HR, kullanıcı dostu dijital özellikler ve yüksek kaliteli iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu model, TMMT tarafından üretilen ilk olma özelliğini taşıyor ve geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

TMMT Genel Müdür ve CEO'su Erdoğan Şahin, yeni Toyota C-HR'ın üretiminin Sakarya için ve Türkiye otomotiv endüstrisi için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Bu gelişme, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve katma değerli üretim alanında ne kadar ileri gidebileceğinin bir göstergesi" dedi.

Toyota C-HR, Toyota'nın "Always Better Cars" (Daima Daha İyi Otomobiller) vizyonuna uygun olarak üretildi ve bu vizyon, Toyota'nın sürekli olarak müşterilerine en yüksek standartlarda ürünler ve hizmetler sunma taahhüdünü yansıtıyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin bu atılımı, üretim kapasitesini ve ürün kalitesini artırarak sürdürülebilir bir gelecek için çıtayı yükseltiyor.